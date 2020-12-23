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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жозеп Боррель опубликовал статью, посвященную Беларуси Разве это важно - заниматься проблемами граждан ЕС? Гораздо интереснее по велению вышестоящих Штатов решать белорусские вопросы. Верховный представитель...

Разве это важно - заниматься проблемами граждан ЕС? Гораздо интереснее по велению вышестоящих Штатов решать белорусские вопросы. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на официальном сайте Союза в своем личном блоге разместил статью, посвященную Беларуси. Текст называется «ЕС продолжает поддерживать белорусский народ». В статье Боррель перечисляет все претензии официального Брюсселя к нашей стране и отмечает, что пока взаимопонимание найти не удается. Вместе с тем ЕС, по его словам, намерен продолжить сотрудничество с Беларусью. На официальном уровне это будет возможным, по словам Борреля, лишь после урегулирования конфликта, который возник по итогам президентских выборов в нашей стране. Правда, ЕС делает здесь ставку исключительно на санкции - конфронтация, однако, не лучший способ найти компромисс.