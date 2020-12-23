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Интервью с начальником отдела МАРТ Беларуси Ольгой Корольковой
23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О добросовестной работе торговых сетей, условиях для снижения стоимости звонков, а также цифровых рынках и госзакупках на рынке ЕАЭС говорили на общественной приемной конкурентного блока Евразийской экономической комиссии. Заседание прошло в онлайн-формате. К диалогу пригласили представителей антимонопольных ведомств, бизнеса и общественных и некоммерческих организаций. Подробнее о том, какие вопросы поднимались, спросим у гостя "Сферы интересов" - начальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ольги Корольковой.
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О добросовестной работе торговых сетей, условиях для снижения стоимости звонков, а также цифровых рынках и госзакупках на рынке ЕАЭС говорили на общественной...
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