Интервью с начальником отдела МАРТ Беларуси Ольгой Корольковой

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О добросовестной работе торговых сетей, условиях для снижения стоимости звонков, а также цифровых рынках и госзакупках на рынке ЕАЭС говорили на общественной приемной конкурентного блока Евразийской экономической комиссии. Заседание прошло в онлайн-формате. К диалогу пригласили представителей антимонопольных ведомств, бизнеса и общественных и некоммерческих организаций. Подробнее о том, какие вопросы поднимались, спросим у гостя "Сферы интересов" - начальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ольги Корольковой.