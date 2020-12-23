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Путин предложил во всех регионах РФ сделать 31 декабря выходным днем

23.12.2020 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Лидер РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы у россиян появился еще один выходной, соответствующее заявление он сделал сегодня во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Предложение сделать 31 число выходным днем во всей стране внес лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Путин поддержал его и порекомендовал всем главам регионов сделать последний день этого года назначить выходным.

"Отдыхать - не работать, у нас праздников много - одним больше, одним меньше. 31-го своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому надо поддержать. Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я обращаю внимание на предложение и рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это.  А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня", - сказал президент России.

На данный момент главы сорока регионов объявили о продлении новогодних каникул для местных жителей еще на один день. Правда, дополнительный выходной придется отработать в субботу, 26 декабря.

А что в Беларуси?

© Sputnik Беларусь / Инфографика
Календарь выходных 2021 в Беларуси
Небольшие "каникулы" ждут белорусов уже на этой неделе: три выходных с пятницы по воскресенье 25-27 декабря.

Еще три дня отдыха будут в первых числах января: с 1 по 3 число (пятница - воскресенье).

Вторая неделя января принесет четыре выходных: с 7 января (четверг) по 10 (воскресенье). Однако 8 января - непраздничный день, поэтому его придется отработать 16 числа.

 
Теги: Минск
 
 
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В следующем году президент пообещал сделать последний день года свободным от работы на федеральном уровне.
 
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