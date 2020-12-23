Некоторым гражданам Беларуси станет проще получить ВНЖ Украины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Специалисты, работающие в IT, смогут получить вид на жительство в Украине в более короткие сроки, соответствующее решение сегодня принял кабинет министров страны. Заседание транслировалось в онлайн-режиме.

Решение кабмина Украины распространится также на членов семей IT-специалистов. В октябре этого года президент страны Владимир Зеленский подписал указ об упрощении миграционных процедур для айтишников. Согласно документу, специалисты могут находиться в Украине до 180 дней.

Документ, одобренный кабмином, устанавливает сокращенные сроки получения вида на жительство для граждан Беларуси, "которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности, специалистами в сфере информационных технологий и инноваций" и членов их семей.

В документе подчеркивается, что такие меры предприняты для людей, "иммиграция которых соответствует интересам Украины". Получить необходимые документы они смогут в течение трех дней.

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