ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейская федерация журналистов потребовала немедленно освободить Юлию Слуцкую и ее коллег

23.12.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно прекратить репрессии в отношении журналистов и освободить задержанных накануне представителей Пресс-клуба. Соответствующее заявление размещено на сайте организации.


Фото со страницы Press Club Belarus в Facebook

Как отмечает организация, после введения ЕС новых санкций, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил об ответных мерах в отношении белорусских организаций, которые действуют при поддержке иностранных посольств: «Среди первых жертв этой новой волны репрессий: Юлия Слуцкая, основатель „Пресс-клуба Беларусь“, член правления БАЖ».

Обыски также прошли у нескольких сотрудников пресс-клуба, в том числе у Аллы Шарко, Сергея Альшевского, Сергея Якупова.

— Эти репрессии должны быть немедленно прекращены. Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать на эту новую волну репрессий, — заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегорд.

Напомним, 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. После этого на связь перестали выходить как минимум шесть человек, которые имеют отношение к организации. В ДФР КГК заявили, что «в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения „Журналистская мастерская Пресс-клуб“ и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа, проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Эти репрессии должны быть немедленно прекращены. Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Новость взволновала». Игуменья Гавриила - о награждении орденом Франциска Скорины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика