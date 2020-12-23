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Европейская федерация журналистов потребовала немедленно освободить Юлию Слуцкую и ее коллег
23.12.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно прекратить репрессии в отношении журналистов и освободить задержанных накануне представителей Пресс-клуба. Соответствующее
Как отмечает организация, после введения ЕС новых санкций, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Обыски также прошли у нескольких сотрудников пресс-клуба, в том числе у Аллы Шарко, Сергея Альшевского, Сергея Якупова.
— Эти репрессии должны быть немедленно прекращены. Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать на эту новую волну репрессий, — заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегорд.
Напомним, 22 декабря в белорусский Пресс-клуб
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- Эти репрессии должны быть немедленно прекращены. Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно...
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