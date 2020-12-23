«Новость взволновала». Игуменья Гавриила - о награждении орденом Франциска Скорины

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины настоятельницу Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря Белорусской православной церкви Марию Глухову (игуменью Гавриилу). Для матушки награждение не стало сегодня сюрпризом: о нем она уже знала, но, говорит, новость ее, конечно, немного взволновала и «все надо еще пережить».



Источник: vk.com/uvdgrodno

— Все это, конечно, надо еще пережить. Я, конечно, рада, что меня наградили орденом, но ни в коем случае не возгордилась данным фактом. В первую очередь, я — монахиня, и скромно выполняю возложенное на меня служение. Мне вручали медаль Франциска Скорины в прошлом году. И вот награждают тружеников, людей, которые многого достигли… Я сижу, наблюдаю за ними и понимаю: вот они тяжело трудятся. Например, в полях собирают весь этот большой урожай и, найдя свободное время в своей трудной жизни, едут в столицу на награждение. И я, монахиня, которая несет свое послушание. Я тогда почувствовала свою ничтожность по сравнению с этими людьми, но, наверное, меня все же заметили — и оценили и мой труд также, — рассказывает матушка.

Она говорит, что о награждении орденом Франциска Скорины ей сообщили еще во вторник, а сегодня, 23 декабря, на почту монастыря пришел текст указа. Церемония же вручения наград пройдет в Минске на следующей неделе.

Орден Франциска Скорины присуждается за вклад в развитие белорусской культуры, за гуманитарную, благотворительную деятельность с 1997 года.

Также медали Франциска Скорины удостоен руководитель Новогрудской епархии Белорусской православной церкви Николай Апалько (архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий).