«Стеша чудом жива». В щенка, бегающего в частном дворе, выстрелили дротиком с ядом. Хозяин пошел в милицию

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Дашковка под Могилевом хозяева обнаружили, что их щенок бегает по двору с дротиком в лапе. Кто стрелял — пока точно не известно. Но в сельсовете сообщили, что в тот день вызывали специалистов по отстрелу животных: в соседних деревнях свора бездомных собак растерзала овец. 5-месячный щенок Стеша чудом спаслась от смерти после дротика с ядом, но нуждается в дорогостоящем лечении. Ее хозяин написал заявление в милицию с требованием привлечь того, кто нанес вред здоровью щенка, к ответственности.



Стеша после дротика с ядом — под капельницей в ветеринарной клинике. Фото: Егор Дыленок

Минчанин Егор Дыленок рассказал, что перед выходными отвез своего 5-месячного щенка Стешу на время к родителям в агрогородок Дашковка Могилевского района. Стеша — найденыш и метис: какой она будет, когда вырастет, неизвестно. Сейчас собака в холке ниже колена взрослому человеку.

Щенок гулял во дворе родителей, говорит Егор. За забор — на улицу — Стеша не выбегала и не могла это сделать физически: территория огорожена сеткой-рабицей. Егор ехал из Минска забрать собаку, позвонил матери, та сказала, что Стеша бегает по двору, у нее в лапе торчит что-то вроде иголки, и где она во дворе могла на нее напороться, она не знает.

— Я приехал и увидел, что в передней лапе у Стеши засел дротик. Вытащить его нельзя было — он был с шипом, — вспоминает минчанин.

Егор позвонил в ветклинику, все рассказал, там его спросили о состоянии щенка и сказали немедленно доставить в клинику. Там Стеше провели экстренную интоксикационную терапию, а врач сказал, что такими дротиками с ядом обычно стреляет служба отлова животных спецавтопредприятия Могилева.

— Стеша чудом осталась жива: дротик прошел только через кожу. Если бы он засел в мышцах, собака бы умерла в течение 20 минут — так действует яд, — говорит Егор.

За лечение щенка в первый день он заплатил 138,2 рубля (чек есть в распоряжении редакции. — TUT.BY). Лечение в следующие 6 дней обойдутся еще примерно в 300 рублей. Кроме того, ближайший месяц собаку нужно кормить специальным кормом, 1 кг которого стоит 23 рубля.

После спасения питомца Егор начал разбираться, кто мог подстрелить его собаку, которая бегала во дворе — на частной территории. Позвонил в милицию — ему сказали спросить в сельисполкоме, с кем они заключили договор на отлов животных. В сельисполкоме секретарь, по словам минчанина, «кому-то позвонила по телефону, а потом сказала обращаться в милицию — мол, информацию об организации, с которой заключен договор, они предоставят по запросу».

Егор поехал в Могилевский РОВД и написал заявление с требованием провести проверку по факту отстрела его собаки, которая находилась на закрытой частной территории. И привлечь к ответственности того, кто совершил правонарушение.

— Интересный момент: когда я писал заявление в присутствии дежурного, подошел какой-то майор и будто пытался отговорить меня. Говорил, что собака должна быть зарегистрирована, что на своем участке она должна гулять на поводке, а если вдруг они установят, что собака была на улице, то меня оштрафуют. Я ответил, что я сначала напишу заявление, а они пусть разбираются в ситуации, — говорит Егор.

К заявлению он приложил — и дежурный принял как вещдок — извлеченный из щенка дротик, а также справку из ветклиники.



Фрагмент дротика, который извлекли из щенка Стеши и приложили как вещдок к заявлению в милицию. Фото: Егор Дыленок

Председатель Дашковского сельисполкома Светлана Кузьменкова в разговоре с журналистом TUT.BY подтвердила, что 22 декабря в агрогородок приезжала служба отлова животных САПа. Ее вызвал сельисполком для отлова своры бродячих собак, на которых жаловались жители: собаки нападали на овец, причем одну загрызли, держали в страхе жителей.

— Мы давно вызывали отлов САПа — наверное, еще месяц назад. Но они все не могли приехать — не знаю, по каким причинам. И когда люди начали снова массово жаловаться, мы уже потребовали, чтобы специалисты немедленно приехали, — уточнила Светлана Кузьменкова.

По ее словам, отлов САПа вызывают после жалоб жителей, с предприятием заключается договор. И так как теперь оплата почасовая — а раньше была по количеству отловленных животных, — то сельсовет настоял, чтобы со службой отлова ездил кто-то из работников сельисполкома — для контроля.

— Я и сама ездила. И хочу сказать, что никогда они не отлавливали животных во дворах. Кроме того, мы каждый раз, когда проводим собрания, рассказываем жильцам о правилах содержания домашних животных, — продолжает Светлана Кузьменкова.

Она уточнила, что по закону на огороженной частной территории собаки могут находиться в свободном выгуле. Глава сельисполкома не знает, отловили ли свору бездомных собак, которая нападала на скот, так как находится на больничном. Но подчеркнула, что эти бездомные собаки, скорее всего, появились из-за дачников, которые бросили животных на улице после окончания дачного сезона.