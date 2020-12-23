«Фашист, таких надо расстреливать». Гомельчанина оскорбили в соцсети, он пошел в милицию - но дело до суда не дошло

Источник материала: Tut.by

Активист из Гомеля Илья Миронов подал на оскорбившего его в соцсетях мужчину заявление в милицию. Обидчика нашли, административное дело об оскорблении должен быть сегодня рассматривать суд — но что-то пошло не так.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В сентябре гомельчанину Илье Миронову в соцсетях пришло оскорбительное сообщение от незнакомца.

— У меня аватарка такая: я на фоне БЧБ-флага. И вот совершенно незнакомый гражданин мне вдруг написал ни с того ни с сего: «Фашист, таких, как ты, и кто ходит с БЧБ-флагами, надо к стенке ставить и расстреливать».

После того, как Илья пригрозил обращением в милицию, оппонент ехидно извинился и сообщил, что сообщение писал не он — его взломали. Но Миронов извинений не принял и сразу же пошел со скриншотом в ближайшее отделение милиции.





Илья попросил привлечь обидчика по статье 9.3 КоАП — «Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».

Личность оскорбившего мужчины установили.

Сегодня должно было быть рассмотрение административного дела: Илье как потерпевшему пришла повестка из суда Железнодорожного района.





Однако в суде активисту сообщили, что дело прекращено — за истечением срока привлечения к административной ответственности. И вручили соответствующее постановление (копия есть в редакции. — Прим. TUT.BY):

«Вменяемые в вину действия имели место 10 сентября, а дело на рассмотрение в суд поступило 10 декабря. Административное же взыскание не может быть наложено позднее двух месяцев со дня его совершения», — объясняется в постановлении

Илья намерен выяснить, как такое произошло и почему милиция не передала дело в суд вовремя.

TUT.BY не удалось получить оперативного комментарий милиции по этому делу.