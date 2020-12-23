Нашли в центре Минска разрисованные красками новогодние витрины магазина. Смотрите, как лампово

Источник материала: Tut.by

В Минске витрины магазина «Светильники» украсили к Новому году рисунками с мотивами из мультфильма «Ну, погоди!». Выглядит, очень лампово.





Несколько окон разрисованы в магазине «Светильники» на проспекте Независимости, 76. Винтажные витрины оформили по мотивам мультфильма «Ну, погоди!» — выглядит очень, как говорили два года назад, лампово! Связаться с автором работ нам пока не удалось.

Если вы видели другие витрины в Минске, которые тоже украсили рисунками, — сообщите нам в телеграме @tutby_editor.















