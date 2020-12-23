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Нашли в центре Минска разрисованные красками новогодние витрины магазина. Смотрите, как лампово

23.12.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске витрины магазина «Светильники» украсили к Новому году рисунками с мотивами из мультфильма «Ну, погоди!». Выглядит, очень лампово.


Несколько окон разрисованы в магазине «Светильники» на проспекте Независимости, 76. Винтажные витрины оформили по мотивам мультфильма «Ну, погоди!» — выглядит очень, как говорили два года назад, лампово! Связаться с автором работ нам пока не удалось.

Если вы видели другие витрины в Минске, которые тоже украсили рисунками, — сообщите нам в телеграме @tutby_editor.





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Теги: Минск
 
 
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