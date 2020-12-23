ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, как будет работать почта на католическое Рождество

23.12.2020 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. В связи с празднованием католического Рождества изменен график работы почтовых отделений, сообщила "Белпочта".

© Photo : РУП "Белпочта"
Пенсии за 25 декабря на почте выплатят досрочно

Принято решение, что 24 и 26 декабря являются рабочими днями. В эти смены все городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному графику.

Выходными признаны 25 и 27 декабря. В эти дни в стране работают только дежурные отделения почтовой связи.

В этой связи утвержден график досрочной выплаты пенсий. Пособия, которые должны были выплачиваться 25 декабря, выдают в Брестской, Витебской, Минской областях с 23-го числа, в Гомельской, Гродненской и Могилевской – с 24-го. В столице получить пенсию досрочно можно с 22 декабря.

Информацию о работе дежурных отделений почтовой связи можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по телефону 154.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 25 декабря признано выходным днем, поэтому все отделения связи, за исключением дежурных, будут закрыты.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Фашист, таких надо расстреливать». Гомельчанина оскорбили в соцсети, он пошел в милицию - но дело до суда не дошло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика