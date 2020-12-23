Стало известно, как будет работать почта на католическое Рождество

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. В связи с празднованием католического Рождества изменен график работы почтовых отделений, сообщила "Белпочта".

Принято решение, что 24 и 26 декабря являются рабочими днями. В эти смены все городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному графику.

Выходными признаны 25 и 27 декабря. В эти дни в стране работают только дежурные отделения почтовой связи.

В этой связи утвержден график досрочной выплаты пенсий. Пособия, которые должны были выплачиваться 25 декабря, выдают в Брестской, Витебской, Минской областях с 23-го числа, в Гомельской, Гродненской и Могилевской – с 24-го. В столице получить пенсию досрочно можно с 22 декабря.

Информацию о работе дежурных отделений почтовой связи можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по телефону 154.

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