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Некоторые автобусы и маршрутки не будут ходить в Минске 1 января

23.12.2020 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Расписание городского транспорта, который выйдет на линию в Минске 1 января, изменено сообщили на предприятии "Столичный транспорт и связь".

В связи со снижением пассажиропотока, который традиционно наблюдается в этот день, график работы некоторых маршрутов сократился.

© Sputnik
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Так, 6 до 14 часов не будут ходить автобусы № 10, 51, 71 и троллейбусы № 12, 43, 46, 60. С 6 до 10 часов отменяется работа трамвая №4, троллейбусов № 39, 47, автобусов № 46, 60. С 8 до 11 часов не стоит ждать на остановке автобус №119С.

На некоторых маршрутах сократили количество подвижного состава. Так, с 6 до 14 часов реже будут ходить автобусы № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 87С, 99, 100, 113С, 115Э, 121, 139, 147, 159, 921, троллейбусы № 2, 3, 6, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 41, 44, 52, 64, трамваи № 1, 3, 6.

На целый день отменяется работа автобусных маршрутов № 66, 94С, 76э, 83э, 89э, 114с, 151э. Не выйдут на смену маршрутки № 1412-ТК "Комаровский рынок – ТЦ Ждановичи", № 1312-ТК "АС Автозаводская – Сокол".

Полную информацию о работе городского транспорта 1 января можно посмотреть на сайте предприятия "Столичный транспорт и связь".

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Теги: Минск
 
 
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В этот день в городе обычно снижается пассажиропоток, в связи с чем вносятся коррективы в работу городского транспорта.
 
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