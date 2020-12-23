СМИ: белорусские силовики свидетельствуют по делу о пытках польских граждан в августе в Минске

В Польше расследуют факт избиения троих польских граждан в Минске в августе 2020 года, часть информации они получают от действующих силовиков из Беларуси.

Об этом сообщает портал rmf24.

Расследование ведет Агентство внутренней безопасности Польши по поручению органов прокуратуры. В числе новых свидетельств об издевательствах и пытках в отношении задержанных в Беларуси польских граждан – показания белорусских силовиков, которые стали свидетелями пыток, сообщает TUT.BY со ссылкой на польский портал.

Информация дает возможность узнать, как действует система получения приказов, отдаваемых белорусским силовикам. Следствие восстанавливает события, касающиеся издевательств над польскими гражданами, поминутно. Но польские спецслужбы сомневаются в искренности некоторых силовиков, которые согласились дать показания. Поляки предполагают, что эти люди на самом деле пытаются выяснить подробности расследования.

Защитник Томаш Вилиньски заявил порталу, что намеревается предъявить обвинение сотрудникам белорусских силовых структур и тем, кто отдавал приказы. С помощью правозащитных организаций и пострадавших из других стран он хочет расширить судебное разбирательство.

По словам адвоката, действия силовиков должны быть представлены как деятельность организованной вооруженной преступной группы, в состав которой входили сотрудники МВД, КГБ и ОМОН. Также необходимо доказать факты применения пыток в отношении мирного населения.

Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий (двое из троих), вернувшись в Польшу 14 августа, общались с журналистами. Они рассказали, что после задержания несколько часов провели в отделении милиции на полу лицом вниз, стоя лицом к стене, а затем на коленях, опустив голову вниз, с зафиксированными за спиной руками.

По их словам, за просьбу попить их били, также избивали дубинкой на допросах и при составлении протокола. Поляки утверждали, что их заставляли отвечать на вопрос, кто является настоящим президентом Беларуси. В ИВС они оказались более чем через сутки - в шестиместной камере находилось двадцать четыре человека.

Ранее сообщалось, что трое граждан Польши были задержаны 9 августа, когда выходили из ресторана. Они оказались в СИЗО Жодино. Мужчины были освобождены 13 августа, о чем сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.

Следствие было инициировано польской прокуратурой в сентябре. Все пострадавшие поляки прошли детальное обследование, судебно-медицинскую экспертизу, а их травмы были подтверждены соответствующими заключениями.

Фото: RMF FM