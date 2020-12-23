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Сохранение сбалансированности и устойчивости экономики. Утверждены прогнозные документы на 2021
23.12.2020 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Внутреннее потребление и внешний спрос - два главных фактора роста экономики Беларуси в следующем году. Экспорт планируют с приростом 5,7 %, ВВП - 1,8 %. Накануне утверждены прогнозные документы на 2021 год. В них учтены нынешние реалии пандемийного года и просчитаны будущие проекты, которые должны пополнять государственную казну. Особое внимание социальным проектам и росту доходов людей.
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Внутреннее потребление и внешний спрос - два главных фактора роста экономики Беларуси в следующем году. Экспорт планируют с приростом 5,7 %, ВВП - 1,8 %. Накануне...
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