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Внутреннее потребление и внешний спрос - два главных фактора роста экономики Беларуси в следующем году. Экспорт планируют с приростом 5,7 %, ВВП - 1,8 %. Накануне утверждены прогнозные документы на 2021 год. В них учтены нынешние реалии пандемийного года и просчитаны будущие проекты, которые должны пополнять государственную казну. Особое внимание социальным проектам и росту доходов людей.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сохранение сбалансированности и устойчивости экономики. Утверждены прогнозные документы на 2021 Внутреннее потребление и внешний спрос - два главных фактора роста экономики Беларуси в следующем году. Экспорт планируют с приростом 5,7 %, ВВП - 1,8 %. Накануне...

Безработица в 2021 году не должна превысить порог в 4,4 %. А инфляция остаться в пределах 5-процентной отметки.