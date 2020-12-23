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"Светлые" лица протеста

23.12.2020 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Интерес со стороны Брюсселя, да и не только, наводит на мысли: "Беспорядки и митинги после выборов - это действительно борьба за свободу или все же навязывание чужого мнения?". Какие люди оказались в протестном движении на белорусских улицах. Их цели, судьбы и нынешнее положение. Кого определили в массовку за деньги, а кто уже расплатился горьким разочарованием в идеалах майдана, выйдя на площадь. Не такие уж светлые лица протеста. Премьера новой рубрики. Смотрите сегодня в "Панораме".
 
 
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Интерес со стороны Брюсселя, да и не только, наводит на мысли: "Беспорядки и митинги после выборов - это действительно борьба за свободу или все же навязывание...
 
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