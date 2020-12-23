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Парламентарии и профсоюзы продолжают мониторинг цен в предпраздничные дни

23.12.2020 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Парламентарии и профсоюзы продолжают мониторинг цен на социально значимые товары. Народный контроль проводится еженедельно. Депутаты посещают крупные городские и небольшие сельские магазины и следят, как меняется стоимость товаров среди которых молоко, масло, хлеб, крупы и мясо. В декабре особое внимание и продуктам, которые покупаем к праздничному столу. Главное - чтобы они были доступны для всех. Депутаты даже составили свой индекс оливье.

Мониторинг цен будет продолжаться и в следующем году, чтобы избежать ценовых перекосов на товары со стороны торговли и со стороны производителей.
 
 
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Парламентарии и профсоюзы продолжают мониторинг цен на социально значимые товары. Народный контроль проводится еженедельно. Депутаты посещают крупные городские...
 
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