Минский зоопарк подвел итоги конкурса на самую оригинальную новогоднюю елку

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В соревновании участвовали 150 конкурсантов из столицы и регионов. Среди работ елки из шишек, соломы, бисера и даже вязаные экспонаты. Работы оценивались жюри в трех возрастных категориях - композиции готовили как ученики школ, так и взрослые. Выставка работ - в павильоне "Экзотариум" и в домике Деда Мороза.

Каждый участник получил приглашение в зоопарк на награждение. Парад елок сопровождали игры, экскурсии по зоопарку и театральное шоу. Дети покатались на пони и верблюдах.

А выставку работ лучших елок можно будет увидеть в Минском зоопарке до середины января.