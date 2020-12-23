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Минский зоопарк подвел итоги конкурса на самую оригинальную новогоднюю елку

23.12.2020 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В соревновании участвовали 150 конкурсантов из столицы и регионов. Среди работ елки из шишек, соломы, бисера и даже вязаные экспонаты. Работы оценивались жюри в трех возрастных категориях - композиции готовили как ученики школ, так и взрослые. Выставка работ - в павильоне "Экзотариум" и в домике Деда Мороза.

Каждый участник получил приглашение в зоопарк на награждение. Парад елок сопровождали игры, экскурсии по зоопарку и театральное шоу. Дети покатались на пони и верблюдах.

А выставку работ лучших елок можно будет увидеть в Минском зоопарке до середины января.

 
 
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В соревновании участвовали 150 конкурсантов из столицы и регионов. Среди работ елки из шишек, соломы, бисера и даже вязаные экспонаты. Работы оценивались жюри в трех...
 
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