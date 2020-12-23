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Прогноз погоды на 24 декабря
23.12.2020 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси ночью будет определять теплая влажная воздушная масса, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.
24 декабря (четверг) местами на дорогах республики ожидается гололедица. Ночью и утром в отдельных районах туман.
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Погодные условия в Беларуси ночью будет определять теплая влажная воздушная масса, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. ...
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