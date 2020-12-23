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В Жлобине отправили в колонию мужчину, который в ночь протестов протащил машиной гаишника

23.12.2020 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине вынесли приговор местному жителю, который, уезжая от сотрудника ГАИ, травмировал его. Мужчине дали четыре года колонии, сообщили в прокуратуре.

Дело было ночью 11 августа.

28-летнего местного жителя задержали и обвинили в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Согласно материалам дела, мужчина не предъявил милиционеру документы, а когда тот попытался открыть водительскую дверь, заблокировал ее и начал движение задним ходом на дороге с односторонним движением. Кисть левой руки гаишника оказалась заблокированной в ручке водительской двери. Обвиняемый же, набрав скорость, продолжил тянуть милиционера — тот не удержался на ногах и упал. У него были ссадины и ушибы тела и лица.

Вину мужчина не признал: мол, не видел сотрудников милиции и намерений применять к ним насилие не имел.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Также в счет компенсации морального вреда обвиняемый должен выплатить милиционеру 1500 рублей.

 
 
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