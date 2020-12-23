Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники автопробега "За единую Беларусь!" посетили 13-ю школу-интернат для детей с нарушением слуха Новый год - время добрых дел. Вот и участники автопробега "За единую Беларусь!" несколько недель подряд оставляли на своих точках сбора подарки для воспитанников...

Новый год - время добрых дел. Вот и участники автопробега "За единую Беларусь!" несколько недель подряд оставляли на своих точках сбора подарки для воспитанников детских домов и интернатов.Отзывчивых патриотов оказалось очень много. Накануне колонна автомобилей с государственной символикой в качестве помощников Деда Мороза уже посетила несколько таких учреждений. Первой точкой стала 13-я школа-интернат для детей с нарушением слуха.