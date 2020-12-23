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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новогодняя сказка для детей-инвалидов Богушевского дома-интерната Праздничное настроение уже витает в воздухе. До Нового года осталось всего 8 дней. Самое время загадывать желания. Добавим, в добрых руках чудеса обязательно...

Праздничное настроение уже витает в воздухе. До Нового года осталось всего 8 дней. Самое время загадывать желания. Добавим, в добрых руках чудеса обязательно сбываются.Новогоднюю сказку вместе с акцией "Наши дети" сегодня привезли представители комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома и работники крупного частного предприятия "Энергокомплект" в Богушевский дом-интернат для детей-инвалидов. Этой дружбе уже много лет. Сегодня в подарок учреждению передали сертификаты на общую сумму свыше 25 тысяч рублей. Деньги решено потратить на приобретение технологического оборудования для столовой.В Богушевском доме-интернате 250 детей. Работают с ними 17 воспитателей. Здесь созданы все условия для медицинской реабилитации и всестороннего развития маленьких белорусов. В 2019 году Богушевский дом-интернат был признан лучшим среди подобных учреждений нашей страны.