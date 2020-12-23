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Новогодняя сказка для детей-инвалидов Богушевского дома-интерната

23.12.2020 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничное настроение уже витает в воздухе. До Нового года осталось всего 8 дней. Самое время загадывать желания. Добавим, в добрых руках чудеса обязательно сбываются.

Новогоднюю сказку вместе с акцией "Наши дети" сегодня привезли представители комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома и работники крупного частного предприятия "Энергокомплект" в Богушевский дом-интернат для детей-инвалидов. Этой дружбе уже много лет. Сегодня в подарок учреждению  передали сертификаты на общую сумму свыше 25 тысяч рублей. Деньги решено потратить на приобретение технологического оборудования для столовой. 

"Мы украшали елку, группу, мы ждем Нового года. К нам приезжают волонтеры, привозят нам подарки".

"Я очень люблю Новый год, потому что он самый радостный и хороший".

Наталья Середенок, замдиректора Богушевского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития: "Вы видите, какие у нас украшения,  это все сделано своими руками. Трудились как могли. Естественно, мы всегда ждем гостей, мы очень их любим. Потому что подарки и атмосфера праздника для наших детей - самое лучшее, что может быть, особенно в Новый год".

В Богушевском доме-интернате 250 детей. Работают с ними 17 воспитателей. Здесь созданы все условия для медицинской реабилитации и всестороннего развития маленьких белорусов. В 2019 году Богушевский дом-интернат был признан лучшим среди подобных учреждений нашей страны.

 
 
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Праздничное настроение уже витает в воздухе. До Нового года осталось всего 8 дней. Самое время загадывать желания. Добавим, в добрых руках чудеса обязательно...
 
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