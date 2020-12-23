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Приговор в отношении участников массовых беспорядков в Бресте
23.12.2020 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа свои поступки придется ответить перед законом. В Бресте вынесли приговор двум мужчинам, которые 9 августа участвовали в массовых беспорядках. Местные жители 32 и 25 лет оказали сопротивление милиционерам.
Дарья Жук, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области: "Уголовное дело в отношении других участников этого же мероприятия выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется органами предварительного расследования. Добываются соответствующие материалы настолько, насколько это возможно. Оперативная работа проводится, а также следственные действия по собиранию и установлению доказательств, подтверждающих виновность иных участников этой акции и совершенного преступления".
Также в суде Ленинского района Бреста сегодня осудили 36-летнего мужчину, который 20 сентября похитил рацию у сотрудника МВД. Брестчанин участвовал в несанкционированном митинге, во время которого и совершил преступление. Сумму ущерба оценили в более чем 800 рублей.
Татьяна Цибуля, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области: "Судом Ленинского района он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года. Мера пресечения оставлена прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".
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За свои поступки придется ответить перед законом. В Бресте вынесли приговор двум мужчинам, которые 9 августа участвовали в массовых беспорядках. Местные жители 32...
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