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Приговор в отношении участников массовых беспорядков в Бресте

23.12.2020 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За свои поступки придется ответить перед законом. В Бресте вынесли приговор двум мужчинам, которые 9 августа участвовали в массовых беспорядках. Местные жители  32 и 25 лет оказали сопротивление милиционерам.  

Дарья Жук, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области: "Уголовное дело в отношении других участников этого же мероприятия выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется органами предварительного расследования. Добываются соответствующие материалы настолько, насколько это возможно. Оперативная работа проводится, а также следственные действия по собиранию и установлению доказательств, подтверждающих виновность иных участников этой акции и совершенного преступления".

Также в суде Ленинского района Бреста  сегодня осудили 36-летнего мужчину, который 20 сентября похитил рацию у сотрудника МВД. Брестчанин участвовал в несанкционированном митинге, во время которого и совершил преступление. Сумму ущерба оценили в более чем 800 рублей. 

Татьяна Цибуля, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области: "Судом Ленинского района он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года. Мера пресечения оставлена прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

 
Теги: Брест
 
 
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За свои поступки придется ответить перед законом. В Бресте вынесли приговор двум мужчинам, которые 9 августа участвовали в массовых беспорядках. Местные жители  32...
 
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