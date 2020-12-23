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Подготовка к светлому празднику Рождества Христова
23.12.2020 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА сегодня верующие всего мира составляют праздничное меню и рассылают приглашения гостям - в том числе и православным. Межконфессиональное согласие единит и жителей города Щучин, где церковь и костел стоят по соседству, а священник и ксендз - лучшие друзья. Да и смешанные семьи дело привычное - убедился мой коллега Юрий Карнелович.
В семье Бесецких к Рождеству уже готовятся. Выбирают подарки под елку, составляют праздничное меню, рассылают приглашения родным. По семейной традиции в этот день всегда стараются собраться вместе. Причем, вне зависимости от вероисповедания. Ведь глава семьи - католик, а супруга - православная.
Вадим Бесецкий, житель г. Щучина: "Это вообще никак не сказалось на моих родственниках, они восприняли мою жену как человека, которого я люблю, а какой веры она является, это абсолютно неважно. Мы ходим вместе с ней в церковь, она со мной в костел ходит".
Маргарита Бесецкая, жительница г. Щучина: "Я считаю, что это здорово, потому что мы праздники отмечаем вместе - и католические, и православные. Лишний повод собраться всей семьей. Не важно, какие взгляды, не важна вера, главное - какие взаимоотношения в семье. То, что мы все любим друг друга, и то, что для нас главное - чтобы в семье нашей царил мир".
Тереза Бесецкая следит, чтобы праздник прошел по всем христианским традициям. Свою православную невестку она приняла как родную. Теперь обучает всем тонкостям подготовки к католическому Рождеству. Особое внимание, конечно, приготовлению блюд.
Рождество - праздник, объединяющий конфессииСмешанные семьи, где есть и католики, и православные, для Щучина - дело привычное. Местные жители говорят: по другому и быть не может, здесь друг к другу всегда относились с уважением.
В Щучине две основные конфессии - православная и католическая - мирно сосуществуют на протяжении десятилетий. Здесь даже храмы, костел и церковь стоят по соседству. А их настоятели ходят друг к другу в гости, поздравляют с праздниками. С них берут пример и прихожане.
Настоятель местной церкви Александр Пастерняк - частый гость на католическом подворье. Благо, идти всего пару метров. Вот и сегодня, накануне светлого праздника, зашел к своему давнему другу ксендзу Яну, чтобы поздравить с наступающим Рождеством и обсудить торжественную службу в костеле, на которой оба будут присутствовать.
Иерей Александр Пастерняк, благочинный Щучинского округа: "Отношение между нами священнослужителями двух конфессий дружеское, братское, теплое. Посещаем богослужения друг друга, разделяем радость, стараемся поддержать в трудную минуту. Все городские мероприятия вместе".
Ян Осипович, викарий прихода Святой Терезы Авильской г. Щучина: "Наши прихожане - и католики, и православные - ходят взаимно в храм. Нет каких-то разграничений, нет каких-то делений на лучших и худших. Действительно, мы в таком взаимопонимании общаемся между собой. Важно это поддерживать в нашей жизни, в наших семьях".
До православного Рождества осталось тоже не так много времени. А значит, щучинские католики придут в церковь поздравить своих близких с праздником. Только так во взаимном уважении можно достичь мира и согласия в семьях, в городе, в стране.
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А сегодня верующие всего мира составляют праздничное меню и рассылают приглашения гостям - в том числе и православным. Межконфессиональное согласие единит и...
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