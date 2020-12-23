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Рождество - праздник, объединяющий конфессии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовка к светлому празднику Рождества Христова А сегодня верующие всего мира составляют праздничное меню и рассылают приглашения гостям - в том числе и православным. Межконфессиональное согласие единит и...

А сегодня верующие всего мира составляют праздничное меню и рассылают приглашения гостям - в том числе и православным. Межконфессиональное согласие единит и жителей города Щучин, где церковь и костел стоят по соседству, а священник и ксендз - лучшие друзья. Да и смешанные семьи дело привычное - убедился мой коллегаВ семье Бесецких к Рождеству уже готовятся. Выбирают подарки под елку, составляют праздничное меню, рассылают приглашения родным. По семейной традиции в этот день всегда стараются собраться вместе. Причем, вне зависимости от вероисповедания. Ведь глава семьи - католик, а супруга - православная.Тереза Бесецкая следит, чтобы праздник прошел по всем христианским традициям. Свою православную невестку она приняла как родную. Теперь обучает всем тонкостям подготовки к католическому Рождеству. Особое внимание, конечно, приготовлению блюд.Смешанные семьи, где есть и католики, и православные, для Щучина - дело привычное. Местные жители говорят: по другому и быть не может, здесь друг к другу всегда относились с уважением.В Щучине две основные конфессии - православная и католическая - мирно сосуществуют на протяжении десятилетий. Здесь даже храмы, костел и церковь стоят по соседству. А их настоятели ходят друг к другу в гости, поздравляют с праздниками. С них берут пример и прихожане.Настоятель местной церкви Александр Пастерняк - частый гость на католическом подворье. Благо, идти всего пару метров. Вот и сегодня, накануне светлого праздника, зашел к своему давнему другу ксендзу Яну, чтобы поздравить с наступающим Рождеством и обсудить торжественную службу в костеле, на которой оба будут присутствовать.До православного Рождества осталось тоже не так много времени. А значит, щучинские католики придут в церковь поздравить своих близких с праздником. Только так во взаимном уважении можно достичь мира и согласия в семьях, в городе, в стране.