Источник материала: БT

Прямая трансляция богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Католики в ожидании Рождества Христова Уже завтра одна из самых многочисленных конфессий - католическая - встретит сочельник. Ночь перед рождением Христа. К главному христианскому событию католики...

Уже завтра одна из самых многочисленных конфессий - католическая - встретит сочельник. Ночь перед рождением Христа. К главному христианскому событию католики настраивались духовно предыдущие четыре недели - в период адвента.Но 2020 скорректировал планы верующих. Фактически во всех приходах страны предрождественские встречи из-за пандемии проходят в онлайн-формате. Конечно, двери к костелу для праздничной мессы будут открыты. Однако из-за COVID католические служители рекомендуют (как и во время прошедшей Пасхи) встретить Вифлеемскую звезду, не покидая дом. В кругу семьи и за торжественной трапезой. Особенно в преддверии Рождества Христова важно беречь семейные и простые человеческие ценности.Присоединиться к общей молитве можно через трансляции как по телевидению, так и в интернете. Традиционно праздничное богослужение покажут в прямом эфире телеканаловиз могилевского кафедрального собора Успения святой Девы Марии. Сразу после - за 15 минут до полуночи - белорусы смогут присоединиться к рождественской службе из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.