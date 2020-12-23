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Католики в ожидании Рождества Христова

23.12.2020 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра одна из самых многочисленных конфессий - католическая - встретит сочельник. Ночь перед рождением Христа. К главному христианскому событию католики настраивались духовно предыдущие четыре недели - в период адвента. 

Но 2020 скорректировал планы верующих. Фактически во всех приходах страны предрождественские встречи из-за пандемии проходят в онлайн-формате. Конечно, двери к костелу для праздничной мессы будут открыты. Однако из-за COVID католические служители рекомендуют (как и во время прошедшей Пасхи) встретить Вифлеемскую звезду, не покидая дом. В кругу семьи и за торжественной трапезой. Особенно в преддверии Рождества Христова  важно беречь семейные и простые человеческие ценности.

Прямая трансляция богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" 

Присоединиться к общей молитве можно через трансляции как по телевидению, так и в интернете. Традиционно праздничное богослужение покажут в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" из могилевского кафедрального собора Успения святой Девы Марии. Сразу после - за 15 минут до полуночи - белорусы смогут присоединиться к рождественской службе из Ватикана с участием Папы Римского Франциска. 

 
 
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Уже завтра одна из самых многочисленных конфессий - католическая - встретит сочельник. Ночь перед рождением Христа. К главному христианскому событию католики...
 
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