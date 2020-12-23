Источник материала: БT

Наука и практика. Городской этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" прошел сегодня в Минске. 80 молодых изобретателей представили авторские разработки в 9 номинациях. Некоторые идеи не просто уникальные, они могут стать настоящим прорывом в науке. Например, юные ученые придумали умные кроссовки, благодаря которым при ходьбе можно зарядить портативное устройство. Также участники разработали браслет с QR-кодом, по которому можно узнать, чем болеет человек.

10 самых креативных участников прошли в республиканский этап. Проект "100 идей для Беларуси" проходит уже в десятый раз. У всех желающих есть шанс заявить о себе в следующем году.