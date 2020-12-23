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Городской этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" прошел в Минске

23.12.2020 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наука и практика. Городской этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" прошел сегодня в Минске. 80 молодых изобретателей представили авторские разработки в 9 номинациях. Некоторые идеи не просто уникальные, они могут стать настоящим прорывом в науке. Например, юные ученые придумали умные кроссовки, благодаря которым при ходьбе можно зарядить портативное устройство. Также участники разработали браслет с QR-кодом, по которому можно узнать, чем болеет человек.

10 самых креативных участников прошли в республиканский этап. Проект "100 идей для Беларуси" проходит уже в десятый раз. У всех желающих есть шанс заявить о себе в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
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Наука и практика. Городской этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" прошел сегодня в Минске. 80 молодых изобретателей представили...
 
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