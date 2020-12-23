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Счастливые школьники и озадаченные коммунальники. Фоторепортаж из Гомеля, где выпал первый настоящий снег

23.12.2020 21:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Декабрь, наконец-то подарил гомельчанам настоящую зимнюю погоду. На улице с самого утра белым-бело. Дети счастливы. Автомобилисты и коммунальники не выпускают из рук лопаты и щетки. Возможно, завтра все растает и от снежной сказки не останется и следа. Посмотрите, как выглядел сегодня Гомель, в котором впервые этой зимой выпало столько снега.












 
Теги: Гомель
 
 
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Дети счастливы. Автомобилисты и коммунальники не выпускают из рук лопаты и щетки. Возможно, завтра все растает и от снежной сказки не останется и следа.
 
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