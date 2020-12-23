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Бронзовый призер Олимпийских игр, белорусская гимнастка и тренер Любовь Черкашина сегодня отмечает день рождения

23.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И в продолжение темы преемственности поколений и гордости за наших людей. Только уже в разрезе спорта и наших достижений. 

Бронзовый призер Олимпийских игр, белорусская гимнастка и тренер Любовь Черкашина сегодня отмечает день рождения. Одна из самых грациозных и пластичных гимнасток своего поколения служит примером того, что первое впечатление о потенциале ребенка в большом спорте не всегда верно, а всего можно достигнуть трудолюбием и упорством.  Об этом она поделилась с авторами проекта  Агентства теленовостей "Мы - беларусы".

 
Теги: Новости
 
 
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И в продолжение темы преемственности поколений и гордости за наших людей. Только уже в разрезе спорта и наших достижений.  Бронзовый призер Олимпийских игр,...
 
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