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Бронзовый призер Олимпийских игр, белорусская гимнастка и тренер Любовь Черкашина сегодня отмечает день рождения
23.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ в продолжение темы преемственности поколений и гордости за наших людей. Только уже в разрезе спорта и наших достижений.
Бронзовый призер Олимпийских игр, белорусская гимнастка и тренер Любовь Черкашина сегодня отмечает день рождения. Одна из самых грациозных и пластичных гимнасток своего поколения служит примером того, что первое впечатление о потенциале ребенка в большом спорте не всегда верно, а всего можно достигнуть трудолюбием и упорством. Об этом она поделилась с авторами проекта Агентства теленовостей "Мы - беларусы".
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Бронзовый призер Олимпийских игр, белорусская гимнастка и тренер Любовь Черкашина сегодня отмечает день рождения
И в продолжение темы преемственности поколений и гордости за наших людей. Только уже в разрезе спорта и наших достижений. Бронзовый призер Олимпийских игр,...
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