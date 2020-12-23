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Митинг-реквием на Аллее Героев в Гомеле
23.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредпоследний день республиканского проекта "Память сердца" Гомель встретил масштабным мероприятием.
На Аллее Героев митинг-реквием собрал две сотни молодых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. В числе участников - также родные и близкие героев, представители волонтерского движения "Доброе сердце" и бойцы студотрядов. Они торжественно возложили цветы к мемориальным плитам и почтили память освободителей. После молодые люди зажгли лампады и выложили из них название патриотического марафона.
Алексей Пименов, ветеран Великой Отечественной войны: "Очень тяжелая прошла война. Я 17-летним пареньком выжил. Мы, если есть возможность, ходим, выступаем перед молодежью, передаем все то, что сделал наш народ, армия. То неоценимое, ценное для всего мира и в особенности для Беларуси".
Дарья Козлова, жительница г. Гомеля: "Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить в очередной раз о подвигах наших бабушек и дедушек. По коже мурашки, сердце замирает, но это приятно, и гордость переполняет за наш народ, за наших людей, которые принесли нам мир в эту жизнь".
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Предпоследний день республиканского проекта "Память сердца" Гомель встретил масштабным мероприятием. На Аллее Героев митинг-реквием собрал две сотни молодых...
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