ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Митинг-реквием на Аллее Героев в Гомеле

23.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Предпоследний день республиканского проекта "Память сердца" Гомель встретил масштабным мероприятием.

На Аллее Героев митинг-реквием собрал две сотни молодых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. В числе участников - также родные и близкие героев, представители волонтерского движения "Доброе сердце" и бойцы студотрядов. Они торжественно возложили цветы к мемориальным плитам и почтили память освободителей. После молодые люди зажгли лампады и выложили из них название патриотического марафона.

Алексей Пименов, ветеран Великой Отечественной войны: "Очень тяжелая прошла война. Я 17-летним пареньком выжил. Мы, если есть возможность, ходим, выступаем перед молодежью, передаем все то, что сделал наш народ, армия. То неоценимое, ценное для всего мира и в особенности для Беларуси".  

Дарья Козлова, жительница г. Гомеля: "Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить в очередной раз о подвигах наших бабушек и дедушек. По коже мурашки, сердце замирает, но это приятно, и гордость переполняет за наш народ, за наших людей, которые принесли нам мир в эту жизнь".

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предпоследний день республиканского проекта "Память сердца" Гомель встретил масштабным мероприятием. На Аллее Героев митинг-реквием собрал две сотни молодых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Инновационный центр открылся в "Великом камне"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика