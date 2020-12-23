Источник материала: БT

Финансовая поддержка стартапам

13 новых резидентов зарегистрировали в этом году

Строительство "умного города" с беспилотниками и искусственным интеллектом

"Великий камень" отмечен на церемонии "Послов доброй воли Шелкового пути"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инновационный центр открылся в "Великом камне" Важной составляющей для развития экономики является и инновационное предпринимательство. В индустриальном парке "Великий камень" сегодня открыли...

Важной составляющей для развития экономики является и инновационное предпринимательство. В индустриальном парке "Великий камень" сегодня открыли Белорусско-китайский центр сотрудничества в сфере научно-технических достижений. Здесь готовы стимулировать идеи на перспективу. И через 2 года при успешной реализации стартапы могут стать резидентами парка. На открытии новой площадки побывалаЦентр инноваций дает шанс идее стать прибыльным проектом. Причем ее готовы поддержать и финансово - выпустить первую пробную партию продукта и предложить его рынку. Это большой шаг для новаторов и разработчиков войти со своими стартами на международную площадку. Как раз этот зал для демонстраций будущих ноу-хау индустриального парка.Сегодня эту новую площадку торжественно открыли. Идею в инкубаторе будут растить два года. Для стартапа все льготные условия, как и у резидентов. А после, если проект состоится, компания и сама станет резидентом индустриальной семьи.В следующем году таких ждут не меньше нескольких десятков. Причем не только из Беларуси, а также из других стран. Парк - проект международный. Площадь центра - почти 20 тысяч квадратных метров. Он в виде знака бесконечности. Здесь будут и лаборатории, центр испытаний и мелкосерийное производство.Хорошие показатели демонстрирует и "Великий камень". 68 резидентов. 13 новых компаний в нынешний год - это большой шаг. Причем треть резидентов уже активно работают и выпускают товар. 75 миллионов долларов экспорта. Это с учетом закрытых границ и совершенно новых продуктов, которые предложили рынку.Парк сегодня - это производства 5-6 технологического уклада. Тысяча новых рабочих мест. И средняя зарплата - 2 с половиной тысячи рублей. В следующем году все площади инновационного центра будут сданы в аренду. А за 5 лет здесь планируют построить настоящий "умный город" с беспилотниками и искусственным интеллектом."Великий камень" сегодня - центр притяжения перспективных проектов. Это площадка - и как визитная карточка Беларуси на международных форумах. Так, Беларусь была в числе десяти стран мира на первой церемонии награждения "Послов доброй воли Шелкового пути" 2020 года. И там отмечена высокая роль "Великого камня" в большой мировой торговле.