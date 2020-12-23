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Инновационный центр открылся в "Великом камне"

23.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Важной составляющей для развития экономики является  и инновационное предпринимательство. В индустриальном парке "Великий камень" сегодня открыли Белорусско-китайский центр сотрудничества в сфере научно-технических достижений. Здесь готовы стимулировать идеи на перспективу. И через 2 года  при успешной реализации стартапы могут  стать резидентами парка. На открытии новой площадки  побывала Светлана Лукьянюк. 

Центр инноваций дает шанс идее стать прибыльным проектом. Причем ее готовы поддержать и финансово -  выпустить первую пробную партию  продукта и предложить его рынку. Это большой шаг для новаторов и разработчиков войти со своими стартами на международную площадку. Как раз этот зал для демонстраций будущих ноу-хау индустриального парка.

Инновационный центр открылся в "Великом камне"


Сегодня эту новую площадку торжественно открыли. Идею в инкубаторе будут растить два года. Для стартапа  все льготные условия, как и у резидентов. А после, если проект состоится, компания  и сама станет резидентом индустриальной семьи. 

Финансовая поддержка стартапам

В следующем году таких ждут не меньше нескольких десятков. Причем не только из Беларуси, а также из  других стран. Парк - проект международный. Площадь центра - почти 20 тысяч квадратных метров. Он в виде знака бесконечности. Здесь будут и лаборатории, центр испытаний и мелкосерийное производство. 

Янь Ган, гендиректор компании по развитию индустриального парка "Великий камень": "Это первый центр сотрудничества в области научно-технических достижений, который был построен за рубежом за счет китайской технико-экономической помощи. Это означает, что Китай поднимается на еще более высокий уровень в области научно-технического и научно-исследовательского сотрудничества с зарубежными странами".

13 новых резидентов зарегистрировали в этом году 

Хорошие показатели демонстрирует и "Великий камень". 68 резидентов. 13 новых компаний в нынешний год - это большой шаг. Причем треть резидентов уже активно работают и выпускают товар. 75 миллионов долларов экспорта. Это с учетом закрытых границ и совершенно новых продуктов, которые предложили рынку. 

Инновационный центр открылся в "Великом камне"


Строительство "умного города" с беспилотниками и искусственным интеллектом

Парк сегодня - это производства 5-6 технологического уклада. Тысяча новых рабочих мест. И средняя зарплата - 2 с половиной тысячи рублей. В следующем  году все площади инновационного центра будут сданы в аренду. А за 5 лет здесь планируют построить настоящий "умный город" с беспилотниками и искусственным интеллектом. 

"Великий камень" отмечен на церемонии "Послов доброй воли Шелкового пути"

"Великий камень" сегодня - центр притяжения перспективных проектов. Это площадка - и как визитная карточка Беларуси на международных форумах. Так, Беларусь была  в числе десяти стран  мира на первой церемонии награждения "Послов доброй воли Шелкового пути" 2020 года. И там отмечена высокая роль "Великого камня" в  большой мировой торговле.  

 
 
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Важной составляющей для развития экономики является  и инновационное предпринимательство. В индустриальном парке "Великий камень" сегодня открыли...
 
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