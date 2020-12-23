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Что ожидало бы таких "спортсменов" в Германии?

Т. Репер: они хотят поддерживать беспорядки в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как фабрикуются поводы для введения санкций? Впрочем, сведущие в политике люди знают и понимают, как фабрикуются санкции, какими стандартами руководствуются их авторы. В данном случае не будем ничего...

Впрочем, сведущие в политике люди знают и понимают, как фабрикуются санкции, какими стандартами руководствуются их авторы. В данном случае не будем ничего навязывать, приведем фрагмент из эфира YouTube-канала "Голос Европы". Немецкие журналисты возмутились санкционной риторикой МОКа против нашего Олимпийского комитета. Просто они знают, как это обычно происходит. Смотрите сами без нашего перевода и без купюр.- И многое из того, что говорил, не было правдой?И на их сайте этого фонда они жалуются, что некоторых спортсменов преследовали в Беларуси. А ты знаешь, как именно их преследовали? Эти пару спортсменов принимали участие в неразрешенных демонстрациях. И им пришлось за это заплатить штраф.- Просто кошмар.- Да, это кошмар. Представь себе только, ты пойдешь в Германии на неразрешенную демонстрацию. Затем полиция разгонит людей, а ты все-равно откажешься уходить. То что с тобой произойдет? Нужно ли тебе потом будет платить штраф? Конечно, нужно. А в Беларуси это политическое преследование. Ведущая причина наложения санкций. Также кто-то из белорусского споркомитета написал открытое письмо с требованием, чтобы правительство Беларуси подало в отставку, после все они потеряли свою работу. Представь себе, что бы было, если бы немцы, которые работают в немецком спорткомитете, написали письмо с требованием избавиться от немецкого правительства? Как бы долго после они еще оставались при своей работе? Но в Беларуси это, конечно, политическое преследование.