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Как фабрикуются поводы для введения санкций?

23.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Впрочем, сведущие в политике люди знают и понимают,  как фабрикуются санкции,  какими стандартами руководствуются их авторы.  В данном случае  не будем ничего навязывать,  приведем фрагмент из эфира  YouTube-канала "Голос Европы". Немецкие журналисты  возмутились санкционной риторикой  МОКа  против нашего Олимпийского комитета. Просто они знают,  как это обычно происходит. Смотрите сами без нашего перевода и без купюр.  

Томас Репер, журналист (Германия): 

"Олимпийский комитет давно уже политический инструмент. Только в случае с Беларусью им не удалось на скорую руку придумать допинг-скандал,  как они это сделали  с Россией. Да и этот допинг-скандал в Росии был придуман. Кратко, как все было: один чувак приехал в США, попросил о статусе беженца, а взамен он им говорил все, что только они хотели услышать".

- И многое из того, что говорил, не было правдой?

"Да. Но то ведь никого не интересует. Всем наплевать на это. А в случае с Беларусью им такого скандала не удалось быстро устроить. И поэтому они сказали, что Лукашенко является президентом Олимпийского комитета Беларуси. А так как он угрожает спортсменам, то им срочно нужно наложить санкции на него и на его людей.

И прикол в том, что пару людей организовали нечто подобное, как Belarusian Sport Solidarity Foundation,  они пожаловались. Эта группа, буквально состоящая из пары спортсменов и их шеф. Конечно,  где он живет? В Киеве, конечно, логично, эта группа и пожаловалась. Они только в августе создали этот фонд. И никто даже не знает, кто их финансирует. И они пожаловались в ОК и для ОК это есть причина наложить санкции на Беларусь. Потому что пару чокнутых потребовали этого. Ведь ОК со временем превратился в сплошной политический инструмент. Просто с ума сойти".

Что ожидало бы таких "спортсменов" в Германии? 

И на их сайте этого фонда они жалуются, что некоторых спортсменов преследовали в Беларуси. А ты знаешь, как именно их преследовали? Эти пару спортсменов принимали участие в неразрешенных демонстрациях. И им пришлось за это заплатить штраф. 

- Просто кошмар.

- Да, это кошмар. Представь себе только, ты пойдешь в Германии на неразрешенную демонстрацию. Затем полиция разгонит людей, а ты все-равно откажешься уходить. То что с тобой произойдет? Нужно ли тебе потом будет платить штраф? Конечно, нужно. А в Беларуси это политическое преследование. Ведущая причина наложения санкций. Также кто-то из белорусского споркомитета написал открытое письмо с требованием, чтобы правительство Беларуси подало в отставку, после все они потеряли свою работу. Представь себе, что бы было, если бы немцы, которые работают в немецком спорткомитете, написали письмо с требованием избавиться от немецкого правительства? Как бы долго после они еще оставались при своей работе? Но в Беларуси   это, конечно,  политическое преследование.  

Т. Репер: они хотят поддерживать беспорядки в Беларуси 

"Все, что происходит, настолько все больное. На данный момент происходят вещи, которые себе даже представить нельзя было".

Роберт Штайн, журналист (Германия): "Т.е. это значит,  что они действуют по принципу: пока эта тема актуальна, нам надо как можно больше в этом плане натворить. Поддерживать давление, чтоб из СМИ эта тема не пропадала. Чтобы и дальше можно было бы всем рассказывать об ужасном диктаторе….

«Дело в том, что они хотят поддерживать беспорядки. Ведь все эти вещи, конечно, не нравятся людям в Беларуси. Представь себе, они завтра начнут также как и в России  исключать спортсменов из участия в Олимпиаде. Ведь все эти вещи способствуют поднятию недовольства среди населения. Они хотят дальше  дестабилизировать Беларусь. И для этого они делают все: экономические санкции, теперь эти санкции. Другими словами, они делают, что могут". 

 
 
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Впрочем, сведущие в политике люди знают и понимают,  как фабрикуются санкции,  какими стандартами руководствуются их авторы.  В данном случае  не будем ничего...
 
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