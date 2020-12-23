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Пинск: эксперты продолжают изучать материалы протестного движения и дают оценку действиям каждого участника

23.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

События  9-10 августа этого года  войдут в историю как неудавшийся переворот в Беларуси. Эксперты продолжают изучать материалы протестного движения и дают оценку действиям каждого участника.  

Одним из районных городов, где противостояние в те дни достигло максимального градуса, стал Пинск. В результате жесткой агрессии толпы  пострадало около 70 сотрудников МВД. Тяжкие телесные, сотрясения мозга, переломы конечностей, повреждения позвоночника. 

Что сломалось в головах у белорусов, которые ринулись к городской администрации? Этот вопрос до сих пор задают себе сами участники тех событий  и не могут ответить,  как такое могло произойти. Из Пинска с новыми подробностями и эмоциями Ксения Лебедева.

Пинск: эксперты продолжают изучать материалы протестного движения и дают оценку действиям каждого участника


О событиях с 9 на 10 августа напоминают только ямы от вырванных лавочек. Страшно представить, что было бы сейчас, если бы не отстояли подступы.

В этот день несогласные с выборами решили не демократическим путем, а путем захвата административного здания удовлетворить свое недовольство.

Ситуация накалилась, был создан оперативный штаб, куда вошли представители исполнительной власти, медики, прокуратура и Следственный комитет. Задача последних была контролировать правомерность милиции и фиксировать превышение полномочий и другие нарушения.

Со слов участников пинской заварушки, ситуация накалилась до такой степени, что адреналином пропитался воздух, там было не просто физически тяжело находиться, но и морально.

В этот вечер служба скорой помощи работала в режиме чрезвычайной готовности. Машины разместились по основным городским точкам скопления людей. В эпицентре дежурили 2 диагностические машины с медиками, которые оперативно распределяли пострадавших в зависимости от травм.

Валерий Васильевич в тот день работал в одной из дежурок вблизи горисполкома. Говорит, к ситуации морально готовы были все,  ведь массовое скопление людей  априори влечет ту или иную опасность. 



Сейчас ведется расследование. Пока 15 лицам, принимавшим активное участие в массовых беспорядках, предъявлено обвинение. Мы попытались услышать их сторону, но они отказались от беседы с государственными СМИ. Большая часть обвиняемых не признает свою вину и не сотрудничает со следствием.

В ходе расследования установлена и сумма имущественного вреда,  причиненного госорганам, организациям и физическим лицам. Она составила более 23 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Новыми подробностями по этому делу мы будем делиться в наших материалах. 

 
 
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События  9-10 августа этого года  войдут в историю как неудавшийся переворот в Беларуси. Эксперты продолжают изучать материалы протестного движения и дают оценку...
 
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