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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главная елка страны этим вечером встретила своих первых зрителей До Нового года осталось 8 дней. Праздничное настроение все больше наполняет наши улицы, дома. В эти дни каждый - и ребенок, и взрослый - мечтает о чуде и верит, что...

До Нового года осталось 8 дней. Праздничное настроение все больше наполняет наши улицы, дома. В эти дни каждый - и ребенок, и взрослый - мечтает о чуде и верит, что самые сокровенные желания обязательно сбудутся. Волшебный посох Деда Мороза – это, конечно, хорошо, однако свершение любых мечтаний в первую очередь зависит от нас с вами. И самое простое, что может сделать каждый в эти сказочные дни, - подарить любовь своим близким: чуточку внимания родителям, заботы друг о друге и самое главное - радости детям.Главная елка страны, которую часто называют Президентской, этим вечером встретила своих первых зрителей. Если новогоднее представление для самых маленьких, главную елочку, традиционно принимает Малый зал Дворца Республики, то спектакль для зрителя постарше - Большой. В этом году праздничное шоу построено в виде экскурсии по "Волшебному миру" - со знакомством с главными новогодними магами из Австралии, Финляндии и Китая. Сказку проиллюстрировали 3D-экраны. Ежегодно в рамках благотворительного проекта "Наши дети" главная елка страны дарит сказку и тем, кто накануне праздников особенно нуждается во внимании. Занять места в зрительном зале приглашают воспитанников детских домов, не забывают и о многодетных семьях. Предусмотрены противоэпидемические меры. Это и специальная схема рассадки - зал заполнен наполовину, и соблюдение масочного режима.Отметим, праздничный марафон во Дворце Республики перейдет и в Новый год. Главная елка страны ждет своих зрителей и в первых числах января.