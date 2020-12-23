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"Светлые" лица протеста

24.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А теперь давайте посмотрим на тех, кто, поддавшись призывам,  вылили весь свой негатив на общество. Мы такого никогда не делали и не собирались. Однако, когда "невероятные" сочли  глубоко демократичным и правозаконным публиковать личные данные несогласных с ними людей – тех, кто просто исполняет свой долг, и призывать к суду Линча, то решили взглянуть на протестную массу более пристально. 

Они нескромно называют себя "невероятными людьми" со светлыми лицами. Познакомившись поближе, понимаешь - идейной чистотой здесь и не пахнет. И степень одухотворенности очень хорошо просматривается в эпизодах их  судеб.  Так какая публика выходит на улицу? А главное - зачем? Смотрите прямо сейчас.

Протестные группы в Витебске были неоднородны и не стихийны. Массовка собиралась из самых разных лиц. По принципу – чем больше, тем лучше. 

На этих кадрах Александр Кузьменков выглядит растерянным. 

Конечно, никто под дулом пистолета аполитичного человека без постоянной работы и места жительства на протесты не вел. Мотивировали лично его другим. А уж затем говорили - когда, где выходить и что кричать.

"Светлые" лица протеста


Потом к нему снова обратились люди со светлыми лицами и пухлыми карманами. Кстати, Кузьменкова, нашли почти на паперти.

Это сейчас Александр Николаевич убирается в церкви. А в 2017-м обокрал витебский Свято-Успенский кафедральный собор. Но Бог не послал ему легких денег. Получился только очередной срок. А этим летом его втянули и в политические активисты. 

Александр Николаевич неоднократно судим. Кстати, тюремная страница в его жизни началась в эпоху перемен. Развалилась большая страна, есть стало, видимо, нечего, с работой тоже проблемы… Первый срок - в 1994 году.

А ведь до 90-ых, которые его и сломили, он жил и работал…

Ступив на путь краж, Александр Николаевич подсел и на выпивку. От алкоголизма его пытались вылечить. Шесть раз был на медико-социальной реадаптации. Но как-то все бестолку. От 90-ых он так и не оправился. И вот сегодня, почти 30 лет спустя, его тянут на улицу, чтобы устроить еще одну эпоху перемен, в которую он когда-то уже все потерял.

 
Теги: Витебск
 
 
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А теперь давайте посмотрим на тех, кто, поддавшись призывам,  вылили весь свой негатив на общество. Мы такого никогда не делали и не собирались. Однако, когда...
 
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