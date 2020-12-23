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Трудовой кодекс Беларуси перевели на белорусский язык
24.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек - Sputnik. Трудовой кодекс Беларуси перевели на белорусский язык, сообщили в национальном центре правовой информации (НЦПИ).
© Sputnik / Виктор Толочко
Уточняется, что экспертный совет, в состав которого входят представители Администрации Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, Минюста, Минкульта, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных, одобрил данный перевод и рекомендовал его для размещения на Национальном правовом интернет-портале.
Трудовой кодекс стал шестым законодательным актом, переведенным на белорусский язык с начала работы экспертного совета. Ранее появился перевод Кодекса о браке и семье, Избирательного, Гражданского, Жилищного кодексов, а также кодекса о земле.
Ознакомиться с текстами данных документов можно в разделе "Кодексы Республики Беларусь" на Национальном правовом интернет-портале.
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Перевод одобрен экспертным советом и рекомендован для размещения на Национальном правовом Интернет-портале.
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