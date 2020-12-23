Дед Мороз приказал пропустить Новый год через границу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Дед Мороз приказал брестским пограничникам беспрепятственно пропустить Новый год с востока на запад в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В резиденции белорусского Деда Мороза, расположенной в Беловежской пуще, прошел ежегодный ритуал постановки приказа на пропуск через границу Нового года.

"Пограничный наряд, приказываю, выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь с задачей в Новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить Новый 2021 год с востока на запад", - поставил задачу пограничникам, которые будут дежурить в ночь с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз.

Ритуал прошел со зрителями - воспитанниками военно-патриотических классов. Мальчики и девочки смогли оставить свои пожелания на символическом пограничном столбе и сфотографироваться с Дедом Морозом.

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