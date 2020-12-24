На Брестчине работы лишились директора четырех школ. Родители связывают это с выборами и пытаются защитить

Источник материала: Tut.by

На этой неделе своих должностей лишаются четыре директора школ Березовского района. Родители и ученики вступились за педагогов и собирают подписи в их поддержку.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О том, что директора посреди учебного года уходят с работы, TUT.BY сообщил читатель. По его словам, заявления на увольнение по соглашению сторон написали директор Здитовской средней школы Виталий Павлович Жукович и его коллеги: Инна Васильевна Жукович из Березовской базовой школы имени Заставного и Светлана Владимировна Карпович из средней школы № 3 Белоозерска. TUT.BY стало известно и об увольнении директора СШ № 1 Березы Николая Васильевича Жуковича.

В беседе с TUT.BY директор школы в деревне Здитово Виталий Жукович подтвердил эту информацию. 24 декабря он проведет свой последний рабочий день. Комментировать причины своего решения он отказался.

— Я планировал работать, не собирался прекращать трудовые отношения, но… — сообщил Виталий Павлович, не вдаваясь в подробности.



Виталий Жукович

Директор Березовской базовой школы имени Заставного Инна Жукович подтвердила TUT.BY информацию о своем увольнении, но также воздержалась от комментариев.

Учителя в СШ № 3 Белоозерска в беседе с TUT.BY сообщили, что и их директор Светлана Карпович тоже написала заявление по собственному желанию.

— Комментировать эту ситуацию она не хочет, — рассказала одна из учителей.

О причинах увольнения директоров нигде официально не сообщается. Единственное, что может объединять эти случаи, обсуждают коллеги, — это прошедшая президентская кампания. Известно, что Инна Жукович и Светлана Карпович были председателями на участках, где победила Светлана Тихановская. Виталий Жукович в комиссии не работал, но в предвыборную кампанию собирал подписи за Виктора Бабарико, рассказали TUT.BY читатели.

«Увольнение противоречит здравому смыслу»

Когда о кадровых перестановках в школах узнали родители учеников, они организовали сбор подписей в поддержку педагогов. Жители деревни Здитово опубликовали электронную петицию с требованием не увольнять Виталия Жуковича.

Светлана Карпович

«Виталий Павлович работает в Здитовской средней школе с 2002 года, в должности директора с 2006 года. За это время ему удалось создать в школе команду профессионалов, заинтересованных в развитии местного сообщества Здитово. (…) Мы, коллектив, родители, местное сообщество деревни, партнеры Здитовской СШ и иные граждане, глубоко убеждены, что увольнение директора Жуковича Виталия Павловича противоречит здравому смыслу и, полагаем, нарушает конституционные права гражданина Республики Беларусь», — сообщается в петиции, которую на 23 декабря подписали 250 человек.

Выпускница Здитовской школы Нина рассказала «Першаму рэгiёну», что, когда узнала о ситуации, стала помогать в сборе подписей.

«Виктор Павлович на своем месте. Школу не закрывают потому что он активно работает и есть местная инициатива: сотрудничает с каким-то фондом, получает образовательные гранты. Школа живет полноценно, возможно даже на зависть более крупным. Дети ездят по стране, очень многие проекты реализуются. Идеи Виталия Павловича выходят не только на районный, но и на республиканский уровень. Его знают далеко за пределами страны. Он ездил со своими проектами в страны Европы, выступал с лекцией в Министерстве образования. Многие говорят, что про Здитово знают именно благодаря Виталию Павловичу. Приезжают и иностранные гости в школу» — рассказала Нина.

Собирают подписи и в поддержку директоров других школ. TUT.BY стало известно об увольнении директора СШ № 1 Березы Николая Жуковича.

«17 декабря из разных источников нам стало известно, что принято решение об увольнении Жуковича Николая Васильевича — директора школы, где учатся и учились наши дети. Нас эта новость обескуражила и возмутила. Мы не можем быть сторонними наблюдателями и хотим защитить честь и достоинство этого человека, отдающего всю свою жизнь и энергию родной школе, где Николай Васильевич работает уже более 25 лет», — говорится в обращении родителей СШ № 1 Березы (копия есть в редакции TUT.BY). Обращение будет отправлено председателю райисполкома Сергею Бартошу. Копии родители планируют направить начальнику главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрию Просмыцкому и министру образования Беларуси Игорю Карпенко.

Николай Жукович

В разговоре с TUT.BY Николай Васильевич Жукович рассказал, что заявление на увольнение он не писал, так как оснований для этого не видит. Какие могут быть к нему претензии, он не знает. В школе Николай Васильевич работает уже 26 лет, является автором многих пособий и учебников. В прошедшей избирательной кампании он не участвовал.

Как рассказали TUT.BY читатели, возможно, причиной недовольства им мог стать отказ участвовать в провластном митинге. Сам Николай Васильевич эту информацию не подтверждает и не опровергает.

Связаться с начальником отдела образования Березовского района Александром Шимчуком нам не удалось. Ранее он сообщил порталу «Першы Рэгіён» , что директора увольняются по своей инициативе — написали заявление по собственному желанию.

— Наверное, устали, — сказал журналистам Александр Васильевич.

— То есть, они сами уходят? — уточнили те.

— Ну конечно, никто не увольняет.

TUT.BY спросил директора Здитовской школы Виталия Жуковича, устал ли он от своей должности.

— Вероятно, устал, — рассмеялся в трубку Виталий Павлович.