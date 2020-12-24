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До двух лет: приняты новые правила и порядок по направлению в ЛТП

24.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. В Беларуси вводится новое понятие "трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни", а также определены критерии для такой оценки лиц, об этом рассказали в министерстве внутренних дел Беларуси.

Соответствующий нормативный акт, предусматривающий изменения в закон "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них" был разработан Департаментом исполнения наказаний и главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД и подписан президентом Александром Лукашенко.

© CC BY-SA 2.0 / Michael Coghlan / Prison Bars
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Так, под категорию "асоциального образа жизни" подпадают те, кто систематически злоупотребляет спиртным, наркотиками, психотропами, токсическими или другими одурманивающими веществами. А также совершившие правонарушения в состоянии опьянения. Это и будет расцениваться как антиобщественное поведение и послужит основанием для направления в лечебно-трудовой профилакторий.

Решения о направлении асоциальных лиц в ЛТП будет предоставлено постоянно действующим комиссиям по координации работы содействия занятости населения при администрациях городов и районов.

Изменятся и сроки пребывания в ЛТП. Так, если человек оказался в ЛТП, как минимум в третий раз срок его принудительной изоляции будет продлен до двух лет (ранее – 1 год).

Вместе с тем из ЛТП можно будет выйти раньше при условия отбытия половины срока.

Сохранены нормы по прохождению медосвидетельствования, а также противопоказания (при наличии определенных заболеваний) при которых направить граждан в ЛТП нельзя.

Также в новом законе урегулированы вопросы получения почты и денежных переводов. 

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Теги: Минск
 
 
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Закон вводит новое понятие - трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и меняет сроки пребывания в лечебно-трудовых профилакториях.
 
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