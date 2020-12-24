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В Витебске осудили женщину, которая сняла в общежитии портрет Лукашенко

24.12.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 23 декабря вынес решение по двум делам в отношении повара областной больницы Елены Кустовой. Мать двух несовершеннолетних детей признана виновной в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП) и неповиновении законному требованию сотрудника милиции (ст. 23.4 КоАП). Судья Андрей Шидловский оштрафовал женщину на 216 рублей, сообщает «Віцебская вясна».


Елена Кустова. Фото: «Віцебская вясна»

По протоколу, 23 ноября Елена Кустова в холле общежития на улице Заречной, 3 «намеренно, из хулиганских побуждений» сняла со стены портрет Александра Лукашенко, занесла его в свою комнату и «вырезала» из рамки. Вместо портрета на подкладке она написала «3%» и вернула рамку с надписью «для всеобщей демонстрации» в холл общежития. Этим, по мнению милиции, женщина «нарушила общественный порядок, продемонстрировала явное неуважение к обществу».

Елена Кустова не отрицала, что сняла портрет и занесла в свою комнату, но вины не признала. Пояснила суду, что сделала это из-за обиды: каждый день, проходя мимо портрета Лукашенко, она понимала, что от этого человека зависит ее жизнь и социальный статус. 23 ноября, в свой день рождения, женщина решила этот портрет снять.

— Я неоднократно просила заведующую общежитием убрать портрет Лукашенко. Ведь после выборов общество раскололось, — сказала на суде Елена Кустова.

Женщина отметила, что портрет она не «вырезала», а «достала и аккуратно сложила». А «3%» написала, потому что именно столько ей с двумя детьми остается на жизнь после всех выплат из зарплаты. Кроме охранника, на вахте в тот момент в холле общежития никого не было, поэтому «проявлять неуважение» было не к кому.

Во втором протоколе, от 24 ноября, Кустову обвинили в неповиновении законным требованиям старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних. Женщина якобы «размахивала руками и хватала инспектора за форменное обмундирование».

Кустова не признала себя виновной и по этому протоколу. Пояснила, что 24 ноября милиционер задержал ее за инцидент с портретом Лукашенко, а инспектор ИДН приехала для того, чтобы передать двух ее несовершеннолетних дочерей бабушке. Дети плакали, у одной из девочек от страха началась истерика. Мать хотела успокоить детей, но ее силой вывели из комнаты, доставили в отделение милиции, а после составления протокола — в СИЗО, где она провела сутки.

Сотрудники милиции заверили суд, что к детям они силу не применяли, а действия в отношении Кустовой объясняли ее «агрессивным поведением».

Адвокат просила суд прекратить дело в отношении Елены Кустовой, так как она не нарушила общественный порядок.

Судья Андрей Шидловский признал Елену Кустову виновной по двум протоколам. Суд оштрафовал ее на 216 рублей: на 3 базовых величины (81 рубль) за мелкое хулиганство и на 5 базовых величин (135 рублей) — за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Я неоднократно просила заведующую общежитием убрать портрет Лукашенко. Ведь после выборов все общество раскололось», - сказала в суде Елена Кустова.
 
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