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Сегодня в Мозыре откроют первый Burger King
24.12.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре в ТЦ «Катапульта» открывается первый в городе ресторан быстрого питания Burger King.
В ресторане организована система бесконтактного заказа — блюда можно выбрать и оплатить через мультимедийные киоски с терминалами.
В час здесь могут обслуживать до 100 человек.
На открытии гостей ждут подарки, а первые 302 покупателя смогут поесть бесплатно.
Сеть Burger King насчитывает около 30 ресторанов в Минске и областных городах.
Мозырь стал первым районным центром, в который пришла сеть.
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Мозырь стал первым районным центром, в который пришла сеть.
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