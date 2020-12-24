Сегодня в Мозыре откроют первый Burger King

Источник материала: Tut.by

В Мозыре в ТЦ «Катапульта» открывается первый в городе ресторан быстрого питания Burger King.





В ресторане организована система бесконтактного заказа — блюда можно выбрать и оплатить через мультимедийные киоски с терминалами.

В час здесь могут обслуживать до 100 человек.

На открытии гостей ждут подарки, а первые 302 покупателя смогут поесть бесплатно.

Сеть Burger King насчитывает около 30 ресторанов в Минске и областных городах.

Мозырь стал первым районным центром, в который пришла сеть.