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Некоторыми видами пиротехники разрешили торговать в Беларуси

24.12.2020 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. В Беларуси разрешена торговля некоторыми видами пиротехники, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

© CC0 / Pixabay / meineresterampe
Что грозит продавцам и покупателям пиротехники

Соответствующее постановление подписал 23 декабря Совет министров. Была разрешена торговля пиротехникой первого (низшего) класса опасности. К ней относятся бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи. Эта пиротехника разрешена как для розничной, так и для оптовой торговли.

Фейерверки и петарды по-прежнему остаются под запретом. 

Также стала возможна торговля технической пиротехникой специализированным организациям. Их список опубликован в постановлении.

Напомним, запрет на продажу пиротехнических изделий был введен в Беларуси 11 августа, когда по стране прошла волна массовых протестных акций. На некоторых были использованы фейерверки.

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Теги: Минск
 
 
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Запрет на продажу пиротехники был введен 11 августа, когда по стране прошла волна массовых протестных акций.
 
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