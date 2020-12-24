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Некоторыми видами пиротехники разрешили торговать в Беларуси
24.12.2020 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. В Беларуси разрешена торговля некоторыми видами пиротехники, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
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Соответствующее постановление подписал 23 декабря Совет министров. Была разрешена торговля пиротехникой первого (низшего) класса опасности. К ней относятся бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи. Эта пиротехника разрешена как для розничной, так и для оптовой торговли.
Фейерверки и петарды по-прежнему остаются под запретом.
Также стала возможна торговля технической пиротехникой специализированным организациям. Их список опубликован в постановлении.
Напомним,
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Запрет на продажу пиротехники был введен 11 августа, когда по стране прошла волна массовых протестных акций.
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