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Под Гродно проходит сбор 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

24.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Маскировка, корректировка огня, использование приборов наблюдения. На Гожском полигоне под Гродно проходит сбор с гранатометчиками, снайперами и пулеметчиками 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Участие в маневрах принимают в том числе новобранцы осеннего призыва. После принятия присяги их распределили по специальностям. Теперь командиры приступили к обучению бойцов тонкостям работы с оружием, которое будет закреплено за каждым из солдат.

Роман Середюк, военнослужащий: "У нас были сборы, изучали материальную базу, изучали, что такое гранатомет РПГ, для чего он предназначен, разбирали-собирали, настраивали прицелы. Я себе не мог представить, что стану гранатометчиком. Я в принципе рад, что стал гранатометчиком, потому что это довольно-таки интересно, по-мужски. Все-таки чувствуется мощь этого оружия".

Владислав Бас, командир роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси: "Снайпер должен не только уметь стрелять, а также он должен быть подготовлен в математическом плане. Он должен делать расчеты, оценивать обстановку и затем принимать решения".

В военном ведомстве отмечают: по итогам сборов каждый получит необходимый багаж знаний и отработает комплекс нормативов по предметам боевой подготовки.

 
Теги: Гродно
 
 
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Маскировка, корректировка огня, использование приборов наблюдения. На Гожском полигоне под Гродно проходит сбор с гранатометчиками, снайперами и пулеметчиками 6-й...
 
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