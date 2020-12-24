Католики в ожидании Рождества Христова

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У католиков сегодня Сочельник - ночь перед Рождеством Христовым. Это главное событие в христианском календаре, ему предшествовал период адвента в 4 недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения и очищаются духовно. Правда, 2020-й изменил привычные традиции. Фактически по всех парафиях встречи отменились из-за пандемии. Католические служители выпустили декрет, в котором рекомендуют поберечь свое здоровье в это непростое время. Предлагают присоединиться к Святой Мессе онлайн и провести рождественские ужины дома, в кругу семьи.



Прямая трансляция богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Традиционные трансляции Святой Мессы проведут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Сигнал праздничного события - из могилевского кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии. А за 15 минут до полуночи белорусы смогут присоединиться к богослужению в Ватикане с участием Папы Римского.