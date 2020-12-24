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Подарить новогоднее настроение каждому ребенку - главная цель благотворительной акции "Наши дети"
24.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Время чудес и волшебства продолжается. Подарить новогоднее настроение каждому ребенку - главная цель благотворительной акции "Наши дети". Праздник пришел в социально-педагогический центр Ленинского района Минска. В программе - новогоднее представление с участием сказочных героев, игры, квесты и хоровод с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Воспитанники получили подарки от Белорусского телеграфного агентства и администрации района: велосипеды, бытовую технику и конфеты.
В этом социально-педагогическом центре 17 воспитанников - дети, которые остались без попечения родителей. Некоторых из них ждет настоящее новогоднее чудо - в январе они обретут семью.
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Время чудес и волшебства продолжается. Подарить новогоднее настроение каждому ребенку - главная цель благотворительной акции "Наши дети". Праздник пришел в...
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