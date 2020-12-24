Источник материала: БT

Время чудес и волшебства продолжается. Подарить новогоднее настроение каждому ребенку - главная цель благотворительной акции "Наши дети". Праздник пришел в социально-педагогический центр Ленинского района Минска. В программе - новогоднее представление с участием сказочных героев, игры, квесты и хоровод с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Воспитанники получили подарки от Белорусского телеграфного агентства и администрации района: велосипеды, бытовую технику и конфеты.



Оксана Говен, директор социально-педагогического центра с приютом Ленинского района г. Минска: "Любой ребенок - неважно, где он воспитывается, ждет чуда, ждет праздника. И в рамках акции "Наши дети" к нам каждый год приходят новые люди. К нам каждый год приходят новые друзья. И, на мой взгляд, самое важное - это то внимание, та забота, то чувство поддержки, которое они несут нашим воспитанникам".



Ева Евшик, воспитанница социально-педагогического центра с приютом Ленинского района г. Минска: "Я попрошу у Дедушки Мороза, чтобы все были счастливы, чтобы все были здоровы. Чтобы никто не печалился. Желаю также своим близким счастья, здоровья, чтобы совместиться с семьей".

В этом социально-педагогическом центре 17 воспитанников - дети, которые остались без попечения родителей. Некоторых из них ждет настоящее новогоднее чудо - в январе они обретут семью.