ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Рар: Западные соседи Беларуси не заинтересованы в посредничестве

24.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь в этом испытывает на себе попытки внешнего вмешательства во внутренние дела. Наши прозападные соседи, прикрываясь демократическими ценностями и посредничеством, предлагают поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями и разрушить нашу экономику. Но на самом деле их действия направлены на реализацию собственных интересов и на повышение своей значимости в Евросоюзе. Так считает известный немецкий политолог Александр Рар.

Александр Рар, политолог, журналист-международник (Германия): "У трех прибалтийских республик и у Польши очень предвзятое отношение по поводу Беларуси и по поводу России, они однозначно на стороне западных геополитических идеалов, они не заинтересованы в посредничестве. Они заинтересованы в режиме change в Беларуси. Также как они были заинтересованы в том, чтобы Саакашвили силой завоевал Абхазию и Южную Осетию. В Украине они также Майдан полностью поддерживали.

Когда произошла война на Востоке Украины, Польшу никто в посредники не звал. Она хотела быть посредником, но ее не позвали. Германия и Франция посчитали, что они с Украиной и Россией должны создать "нормандский формат" вчетвером и не слишком расширять его.

Украина сегодня не посредник. Украина, к сожалению, по своей воле стала фронтовым государством против так называемой агрессивной России. И в этой геополитической новой игре, новом конфликте участвуют именно три прибалтийских республики: Румыния, Польша и Украина".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в этом испытывает на себе попытки внешнего вмешательства во внутренние дела. Наши прозападные соседи, прикрываясь демократическими ценностями и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Поздравления и подарки вручены и самым одаренным учащимся и студентам Могилевского региона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика