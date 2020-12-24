А. Рар: Западные соседи Беларуси не заинтересованы в посредничестве

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Беларусь в этом испытывает на себе попытки внешнего вмешательства во внутренние дела. Наши прозападные соседи, прикрываясь демократическими ценностями и посредничеством, предлагают поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями и разрушить нашу экономику. Но на самом деле их действия направлены на реализацию собственных интересов и на повышение своей значимости в Евросоюзе. Так считает известный немецкий политолог Александр Рар.



Александр Рар, политолог, журналист-международник (Германия): "У трех прибалтийских республик и у Польши очень предвзятое отношение по поводу Беларуси и по поводу России, они однозначно на стороне западных геополитических идеалов, они не заинтересованы в посредничестве. Они заинтересованы в режиме change в Беларуси. Также как они были заинтересованы в том, чтобы Саакашвили силой завоевал Абхазию и Южную Осетию. В Украине они также Майдан полностью поддерживали.

Когда произошла война на Востоке Украины, Польшу никто в посредники не звал. Она хотела быть посредником, но ее не позвали. Германия и Франция посчитали, что они с Украиной и Россией должны создать "нормандский формат" вчетвером и не слишком расширять его.



Украина сегодня не посредник. Украина, к сожалению, по своей воле стала фронтовым государством против так называемой агрессивной России. И в этой геополитической новой игре, новом конфликте участвуют именно три прибалтийских республики: Румыния, Польша и Украина".