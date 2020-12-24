|
Поздравления и подарки вручены и самым одаренным учащимся и студентам Могилевского региона
24.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Большой новогодний бал собрал в областном Дворце культуры лауреатов престижных музыкальных конкурсов, волонтеров, отличников учебы, лучших студотрядовцев и стипендиатов специального фонда Президента.
Владислав Ласица, студент Белорусско-Российского университета: "Я являюсь командиром студенческого строительного отряда "Титан". Мы с моим отрядом ездили на международный проект "Город молодости"- это была всебелорусская стройка. От следующего года жду новых свершений, новых вершин, новых достижений".
Юные таланты не остались без сладких подарков и ярких селфи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой новогодний бал собрал в областном Дворце культуры лауреатов престижных музыкальных конкурсов, волонтеров, отличников учебы, лучших студотрядовцев и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)