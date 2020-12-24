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Поздравления и подарки вручены и самым одаренным учащимся и студентам Могилевского региона

24.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большой новогодний бал собрал в областном Дворце культуры лауреатов престижных музыкальных конкурсов, волонтеров, отличников учебы, лучших студотрядовцев и стипендиатов специального фонда Президента.

Владислав Ласица, студент Белорусско-Российского университета: "Я являюсь командиром студенческого строительного отряда "Титан". Мы с моим отрядом ездили на международный проект "Город молодости"- это была всебелорусская стройка. От следующего года жду новых свершений, новых вершин, новых достижений".

Юные таланты не остались без сладких подарков и ярких селфи.

 
 
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Большой новогодний бал собрал в областном Дворце культуры лауреатов престижных музыкальных конкурсов, волонтеров, отличников учебы, лучших студотрядовцев и...
 
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