Поздравления и подарки вручены и самым одаренным учащимся и студентам Могилевского региона

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Большой новогодний бал собрал в областном Дворце культуры лауреатов престижных музыкальных конкурсов, волонтеров, отличников учебы, лучших студотрядовцев и стипендиатов специального фонда Президента.



Владислав Ласица, студент Белорусско-Российского университета: "Я являюсь командиром студенческого строительного отряда "Титан". Мы с моим отрядом ездили на международный проект "Город молодости"- это была всебелорусская стройка. От следующего года жду новых свершений, новых вершин, новых достижений".

Юные таланты не остались без сладких подарков и ярких селфи.