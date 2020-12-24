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Что происходит в Беларуси 24 декабря
24.12.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня после почти трехмесячного отсутствия ожидается возвращение в страну митрополита Тадеуша Кондрусевича, а католики Беларуси празднуют сочельник. Все новости дня — в традиционном онлайне TUT.BY.
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