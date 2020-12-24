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Снова серость и дожди. Погода в Гомеле в большие выходные

24.12.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера декабрь выдал гомельчанам щедрую порцию снега. Но на этом пока, по-видимому, и все: в ближайшие дни, прогнозирует pogoda.by, нас ждет не зимняя сказка, а сырость и серость.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В длинные выходные погода испортится: снег растает, словно его и не было, начнутся дожди.

В пятницу 25 декабря температура воздуха поднимется до +6°C, возможен дождь.

В субботу +2°C и ветер.

В воскресенье — около нуля, мокрый снег и метель.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Вчера декабрь выдал гомельчанам щедрую порцию снега. Но на этом пока, по-видимому, и все.
 
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