Снова серость и дожди. Погода в Гомеле в большие выходные

Источник материала: Tut.by

Вчера декабрь выдал гомельчанам щедрую порцию снега. Но на этом пока, по-видимому, и все: в ближайшие дни, прогнозирует pogoda.by, нас ждет не зимняя сказка, а сырость и серость.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В длинные выходные погода испортится: снег растает, словно его и не было, начнутся дожди.

В пятницу 25 декабря температура воздуха поднимется до +6°C, возможен дождь.

В субботу +2°C и ветер.

В воскресенье — около нуля, мокрый снег и метель.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .