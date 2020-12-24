Мокрый снег и небольшой плюс. Все о погоде в Витебске в большие выходные

Источник материала: Tut.by

В Витебске в ближайшие дни будет идти мокрый снег, сообщает Белгидромет.



Фото: Сергей Серебро

В пятницу, на католическое Рождество, днем до +2°С, вечером термометр покажет до -2°С. Мокрый снег, метель.

В субботу — 0…-2°С, целый день снег.

В воскресенье ночью мороз до -7°С и снег. Днем на термометре до -3°С, без осадков, облачно.

Хороших выходных, друзья!

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