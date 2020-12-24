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Мокрый снег и небольшой плюс. Все о погоде в Витебске в большие выходные

24.12.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске в ближайшие дни будет идти мокрый снег, сообщает Белгидромет.


Фото: Сергей Серебро

В пятницу, на католическое Рождество, днем до +2°С, вечером термометр покажет до -2°С. Мокрый снег, метель.

В субботу — 0…-2°С, целый день снег.

В воскресенье ночью мороз до -7°С и снег. Днем на термометре до -3°С, без осадков, облачно.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Витебск
 
 
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