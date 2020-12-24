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Метель, мокрый снег и немного солнца. Погода в Гродно в рождественские выходные
24.12.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На больших рождественских выходных в Гродно похолодает, будет мокро, снежно и ветрено,
В пятницу утром будет идти мокрый снег, пасмурно и ветрено, но днем распогодится и даже выглянет солнце. Днем до +2 °С.
В субботу сплошная облачность, метель и сильный ветер. Днем — около нуля, вечером до -2 °С.
В воскресенье будет ветрено, без осадков и немного солнечно. Температура воздуха днем — около нуля.
Хороших выходных и с наступающими праздниками!
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На больших рождественских выходных в Гродно похолодает, будет мокро-снежно и ветрено.
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