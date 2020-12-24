Метель, мокрый снег и немного солнца. Погода в Гродно в рождественские выходные

Источник материала: Tut.by

На больших рождественских выходных в Гродно похолодает, будет мокро, снежно и ветрено, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В пятницу утром будет идти мокрый снег, пасмурно и ветрено, но днем распогодится и даже выглянет солнце. Днем до +2 °С.

В субботу сплошная облачность, метель и сильный ветер. Днем — около нуля, вечером до -2 °С.

В воскресенье будет ветрено, без осадков и немного солнечно. Температура воздуха днем — около нуля.

Хороших выходных и с наступающими праздниками!

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