ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Экономичность позволит снизить стоимость авиабилетов». У «Белавиа» новый самолет - Embraer E195-E2

24.12.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23 декабря флот авиакомпании «‎Белавиа» пополнился новым самолетом Embraer E195-E2, сообщает сайт компании. В начале следующего года ожидается прибытие еще двух самолетов.


Фото: страница «Белавиа» в Facebook

Embraer E195-E2 отличается от самолетов нынешнего поколения своей экономичностью. Увеличенное крыло и новые двигатели позволяют снижать расход топлива на 25,4% из расчета на одно пассажирское место, сообщает «Белавиа». Самолет — самый тихий и экологичный в своем классе: выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 снижены на 35%, а выбросы углекислого газа — на 50%. Новая полностью закрытая конструкция шасси улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание и центровку судна, что позволяет уменьшить расход топлива.

«Белавиа» стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Воздушное судно рассчитано на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе. Такая конфигурация позволяет перевозить на 18 пассажиров больше, чем в самолете первого поколения.


Фото: страница «Белавиа» в Facebook

— Для авиакомпании важной задачей является обновление парка воздушных судов. Поставка Embraer E195-E2 — важный шаг в модернизации флота «‎Белавиа»‎, который позволит повысить уровень сервиса, а экономичность данного типа воздушного судна — снизить стоимость авиабилетов. За 8 лет сотрудничества с Embraer мы получили и успешно эксплуатируем 12 самолетов от бразильского производителя, которые особенно ценят наши пассажиры за комфорт и безопасность‎‎, — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Самолеты нового поколения будут летать в Лондон, Барселону, Нур-Султан, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале следующего года ожидается прибытие еще двух самолетов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в Беларуси 24 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика