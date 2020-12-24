«Экономичность позволит снизить стоимость авиабилетов». У «Белавиа» новый самолет - Embraer E195-E2

Источник материала: Tut.by

23 декабря флот авиакомпании «‎Белавиа» пополнился новым самолетом Embraer E195-E2, сообщает сайт компании . В начале следующего года ожидается прибытие еще двух самолетов.



Фото: страница «Белавиа» в Facebook

Embraer E195-E2 отличается от самолетов нынешнего поколения своей экономичностью. Увеличенное крыло и новые двигатели позволяют снижать расход топлива на 25,4% из расчета на одно пассажирское место, сообщает «Белавиа». Самолет — самый тихий и экологичный в своем классе: выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 снижены на 35%, а выбросы углекислого газа — на 50%. Новая полностью закрытая конструкция шасси улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание и центровку судна, что позволяет уменьшить расход топлива.

«Белавиа» стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Воздушное судно рассчитано на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе. Такая конфигурация позволяет перевозить на 18 пассажиров больше, чем в самолете первого поколения.



Фото: страница «Белавиа» в Facebook

— Для авиакомпании важной задачей является обновление парка воздушных судов. Поставка Embraer E195-E2 — важный шаг в модернизации флота «‎Белавиа»‎, который позволит повысить уровень сервиса, а экономичность данного типа воздушного судна — снизить стоимость авиабилетов. За 8 лет сотрудничества с Embraer мы получили и успешно эксплуатируем 12 самолетов от бразильского производителя, которые особенно ценят наши пассажиры за комфорт и безопасность‎‎, — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Самолеты нового поколения будут летать в Лондон, Барселону, Нур-Султан, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам.