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В Гомеле будут судить браконьеров. Им грозит до шести лет тюрьмы
24.12.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд скоро рассмотрит уголовное дело в отношении жителей Гомеля и Лоева — их будут судить за незаконную добычу рыбы,
По версии следствия, обвиняемые в ночь с 30 сентября на 1 октября на Днепро-Брагинском водохранилище, недалеко от поселка Смелый Лоевского района, с использованием надувной лодки и сетей добыли более 575 особей рыбы.
Вред, который причинили браконьеры окружающей среде, по мнению следствия, составил более 16 тысяч рублей. Ущерб они возместили в полном объеме еще на стадии предварительного расследования.
Мужчины уже не первый раз попадались на аналогичных преступлениях. В отношении них возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет тюрьмы.
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Вред, которые причинили браконьеры окружающей среде, составил более 16 тысяч рублей.
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