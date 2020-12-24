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В Гомеле будут судить браконьеров. Им грозит до шести лет тюрьмы

24.12.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд скоро рассмотрит уголовное дело в отношении жителей Гомеля и Лоева — их будут судить за незаконную добычу рыбы, сообщает прокуратура.


Фото: Roozbeh Eslami / Unsplash

По версии следствия, обвиняемые в ночь с 30 сентября на 1 октября на Днепро-Брагинском водохранилище, недалеко от поселка Смелый Лоевского района, с использованием надувной лодки и сетей добыли более 575 особей рыбы.

Вред, который причинили браконьеры окружающей среде, по мнению следствия, составил более 16 тысяч рублей. Ущерб они возместили в полном объеме еще на стадии предварительного расследования.

Мужчины уже не первый раз попадались на аналогичных преступлениях. В отношении них возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет тюрьмы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вред, которые причинили браконьеры окружающей среде, составил более 16 тысяч рублей.
 
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